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Aşgın ve Gür Ferhat ile Şirin’i birlikte izledi

Ferhat ile Şirin efsanesi yeniden doğdu. HMK Yapım tarafından çekimleri Çorum ve Amasya’da gerçekleştirilen “Ferhat ile Şirin Ölümsüz Aşk” isimli sinema filmi 14 Haziran 2019 Cuma günü vizyona girdi.

Aşgın ve Gür Ferhat ile Şirin’i birlikte izledi

Ferhat ile Şirin efsanesi yeniden doğdu. HMK Yapım tarafından çekimleri Çorum ve Amasya’da gerçekleştirilen “Ferhat ile Şirin Ölümsüz Aşk” isimli sinema filmi 14 Haziran 2019 Cuma günü vizyona girdi.

16 Haziran 2019 Pazar 21:40
Aşgın ve Gür Ferhat ile Şirin’i birlikte izledi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür de, sinema filminin yönetmeni hemşehrimiz Murat Kuşçu’nun davetini kırmayarak filmi birlikte izlediler.

Saray Sineması’nda gösterime giren filmi beğeniyle izleyen Başkan Aşgın ve Recep Gür’e Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve Ayakkabıcılar ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer de eşlik etti.

Film sonunda ise Aşgın ve Gür, filmde emeği geçen başta yönetmen Murat Kuşçu olmak üzere herkese teşekkür ettiler. Filmde Amasya’da yaşayan iki gencin aşkları modernize edilmiş haliyle hikaye ediliyor.

(Volkan SINAYUÇ)

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