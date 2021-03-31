Aşgın ve eşi hastaneye alındı

Yaklaşık 10 gün önce korona virüse yakalanan ve evinde karantinaya giren Başkan Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tetkiklerin ardından hastanede servise alındı. Aşgın ve eşinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada Başkan Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili hemşehrilerim, Covid-19 tedavi sürecimiz evde devam ederken eşim Feyza Hanım ile tomografi çektirmek ve bazı tahliller vermek üzere hastaneye gelmiştik. Doktorlarımız tedavi sürecinin birkaç gün de hastanede devam etmesi yönünde görüş bildirdiler.

Çok şükür her ikimiz de genel itibariyle iyiyiz. Arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.” (Haber Merkezi)