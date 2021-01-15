“Aşgın ve ekibinin olduğu yerde rant konuşulmaz”

Fikri olan varsa herkesin düşüncesini almaya hazır olduklarını, kimsenin partisine, siyasi görüşüne bakmadan herkesten doğru olan fikirleri alıp ona göre hareket edeceklerini kaydeden Aşgın, “Bölgede 50-100 yıl sonrasına mührü vurulacak bir şehir oluşturmak hedefliyoruz. Kafamızda herhangi bir düşünce yok, sadece doğruyu bulma arayışındayız. Katkı vermek isteyen herkesi davet ediyoruz. Doğrunun, adil olanın, ortak aklın peşindeyiz. Dedikodu üretmesinler, köstek olmasınlar. 2023-2053-2071 vizyonuna uygun nasıl bir şehir kuracağız, onu konuşalım. İki temel hedefimiz var. Birincisi en doğru projeyi bulmak istiyoruz. Bir diğeri, bu tasarruftan belediyemize maksimum ekonomik faydayı sağlamayı hedefliyoruz. AK Parti ve MHP grubuna teşekkür ediyorum. Bu fotoğrafla tarihe not düştüler” dedi.(Haber Merkezi)