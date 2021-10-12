Aşgın, üniversiteli gençlerle kahvaltıda bir araya geldi

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ve çok sayıda öğrencinin katıldığı programda Başkan Aşgın, üniversite eğitimi için Çorum’a gelen öğrencilere şehir hakkında bilgiler verdi. Başkan Aşgın, kahvaltıya katılan yaklaşık 700 öğrenci ile yakından ilgilendi. Aşgın, daha sonra öğrencilere Çorumina’yı gezdirerek eserler hakkında bilgiler verdi.



“İKİ YILDIR OKULA GELMEYENLER ŞEHİRDEKİ DEĞİŞİMİ GÖRDÜLER”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, iki yılda Çorum’da çok şeyin değiştiğini ifade ederek “Çorum için gece gündüz demeden aşkla çalışıyoruz. Çorum’daki değişimi en iyi gören, bu değişimleri fark edenler siz sevgili öğrenci kardeşlerimiz” dedi. Başkan Aşgın, “ÇORBİS yoktu şimdi her yerde ÇORBİS var. TAZI Scoother diye bir kavram henüz Çorum’da yoktu. Geldiniz gördünüz mutlaka da kullanıyorsunuz. İki tane spor tesisini yaptık gençlerimizin hizmetine sunduk. Çoruminia, şehrimize yakışan çok güzel bir proje oldu.” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, üniversite öğrencilerini çok özlediklerinin altını çizerek “Ağaçların dibinde gençlerle sohbet etmeyi inanın çok özlemiştim, şükürler olsun.” diye konuştu.

Aşgın, gençleri Çorumlu Obası’nın açılışına davet etti.



Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sıklık Tabiat Parkı içerisinde yapımını tamamladıkları Çorumlu Obası’nın açılışına tüm gençleri davet etti.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’ın katılımlarıyla 11.00’de açılacak olan Çorumlu Obası hakkında da bilgiler veren Başkan Aşgın, “Türkiye’de alanında ilk olan bir gençlik kampını da yarın itibariyle açıyoruz. Sizleri de davet ediyorum. Tüm gençlerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Program sonunda Çoruminia’yı gezen üniversite öğrencileri daha sonra Boğazkale ve Ortaköy ilçelerini gezmek üzere yola çıktı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de yaptığı konuşmada öğrencilere Çorum’u tanıma imkanı sunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Rektör Öztürk, “Çorum, üniversitenin ötesinde size çok şey katacak. Birikime, bir insan kalitesine ve Anadolu’nun birikimi dediğimiz Anadolu’nun damıtılmış imkânına sahip Çorum’u kendi imkanlarınızla gezebilmeniz belki de çok mümkün olmayabilirdi. Böyle güzel bir oryantasyonda Çorum’u en azından belli dinamikleriyle o tarihi ile göreceksiniz coğrafi güzellikleri tanıyacaksınız. ” dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur da yaptığı konuşmada üniversite öğrencisi gençleri çok özlediklerini belirterek “Çorum’umuza hoş geldiniz” dedi.

(Haber Merkezi)

