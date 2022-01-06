Aşgın, Tuluk’u kutladı
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü”ne layık görülen Hasan Tuluk’u kutlarken, “Ömrünü sanata ve kültüre adamış, uluslararası alanda gururumuz olan, kıymetli büyüğümüz Hasan Tuluk hocamızı tebrik ediyorum” dedi.
Güncel 06.01.2022, 22:35 06.01.2022, 22:55
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