Aşgın, TBB Meclis Toplantısı’na katıldı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı geçtiğimiz gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılımlarıyla TBB hizmet binasında gerçekleştirildi.

Toplantıyı yöneten Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, TBB’nin 74 yıl önce kurulan, Cumhuriyet tarihinin en köklü ve en eski kurumların biri olduğunu hatırlatarak Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın 10. büyük ekonomisi olma hedefine ulaşmak için çalıştıklarını kaydetti. Şahin, belediyelerin çok büyük sorumluluklar üstlendiğine dikkat çekerek TBB olarak desteye ihtiyaç duydukları her alanda belediyelerin yanında olduklarının altını çizdi. Konuşmasında Barış Pınarı Hareketı ile ilgili mesajlara yer veren Şahin, belediyelerin kendi kaynaklarını yaratması gerektiğine de vurgu yaptı.

Şahin’in ardından kürsüye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Barış Harekatı’ndan göç stratejisine, afete hazırlık çalışmalarından, trafik önlemleri ve uyuşturucuyla mücadeleye dair önemli açıklamalarda bulundu. Doğu medeniyetinin batı medeniyetinin çok önünde olduğunu kaydederek terörle mücadelenin önemine de değinen Süleyman Soylu, belediyelerin önemini de anlattı. 2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası’nı Türkiye’de atılmış tarihi bir reform olarak nitelendiren Soylu, yasadaki aksaklıkların giderilmesi için çalıştıklarını söyledi. Özellikle pay dağıtım modelleri konusunda eksiklikler olduğuna dikkat çeken Soylu, belediyecilik ve kamu kurum hizmetlerinde hayata geçirilen dijital projelerin önemine dikkat çekti.

Toplantı ile ilgili sosyal medya hesabından bir duyuru yapan Başkan Aşgın da “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve TBB Başkanımız Fatma Şahin’in teşrifleriyle Ankara’da gerçekleşen Türkiye Belediyeler Birliği Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısına katıldık. Meclis toplantısının ülkemiz, belediyelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)