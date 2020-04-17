Aşgın, STK'larla telekonferans yaptı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında doğru ve yerinde önlemler alan ve bu uygulamalarıyla her kesimden büyük övgü alan Çorum Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu süreçte gösterdikleri gayretler nedeniyle tüm STK temsilcilerine teşekkür etti.

Vefa örneği sergileniyor

Belediye bünyesinde Vefa Grubu kurduklarını söyleyen Başkan Aşgın, "153 Alo Zabıta hattından belediyemize ulaşan hemşehrilerimizin fatura ödemelerinden gıda alışverişlerine, maaşlarını çekmeye kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özellikle 65 yaş üstü ile kronik hastalığı olan hemşehrilerimiz evlerinde kalsın bu süreçte biz onların hangi ihtiyaçları varsa karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Koronavirüsle mücadelede STK'lara büyük sorumluluklar düştüğünü ifade eden Başkan Aşgın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyasına destek veren tüm STK yöneticilerini tebrik etti.

STK'lardan Belediyeye teşekkür

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'la telekonferans yoluyla toplantı yapan STK temsilcileri Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde belediyenin yapmış olduğu çalışmaları takdirle izlediklerini söyleyerek Başkan Aşgın'a teşekkür etti.