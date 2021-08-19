“Aşgın, sadece Çorum’a değil 13 ilçeye imza atıyor”

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, asfalt programı öncesi yaptığı konuşmada Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın sadece Çorum merkeze değil 13 ilçeye de imza attığını vurguladı.

Ceylan yaptığı konuşmada, “Bu sadece asfalt ile değil sosyal alanda, sportif alanda ayni ve nakdi tüm yardımları 13 ilçesine de yapıyor. Hiçbir renk ayrımı yapmadan Çorum’da belediyecilik anlamında son iki senede çok güzel işlere imza attı ve bunun devamı da gelecek. Biraz önce kendisi de söyledi. ‘Seçimlerde söz verdiği yapacak dediğimiz işlerin %70’ini tamamladık’ dedi. Ben bir yönetici de şunu ararım. Yemeyecek, yedirmeyecek. Devletin hiç bir şeyini bir başkasına peşkeş çekmeyecek. Gecesini gündüzüne katıp Çorum için çalışacak. Öyle bir belediye başkanımız var. Kendisini tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Böyle bir belediye başkanıyla yol yürüdüğümüz için de açık söyleyeyim Çorum’da şanslıyız. Şaibesi olmayan hiçbir şaibede adı anılmayan hiçbir kötü işte adı anılmayan pırıl, pırıl çalışkan işini bilen bir belediye başkanı. Bunu buradan tüm Çorum’a ilan ediyorum” dedi.

Ceylan, “Muharrem ayınızı tebrik ediyorum. Şehitlerimize Allah’tan tekrar rahmet diliyorum. Allah onlardan razı olsun onların gösterdiği ışıkla biz bugünlere geldik ve yolumuza devam ediyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı. (Haber Merkezi)