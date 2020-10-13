Aşgın: “Projelerimizi bir bir hayata geçirmeye başladık”

Göreve geldikleri günden bu güne kadar yaklaşık 1,5 yıl geçtiğini bu süre içerisinde çok sayıda projeyle ilgili çalışmayı tamamladıkların kaydeden Aşgın, “Hemşehrilerimize söz verdiğimiz, şehrimizin gelişimine katkı sunacak projelerimizle ilgili çalışmalarımızı titizlikle sürdürdük. Bu titiz çalışmamızın neticesinde hem ekonomik yapımızı güçlendirdik hem de projelerimizin tamamına yönelik çalışmalar içerisine girdik. Projelerimizi bir bir hayata geçirmeye başladık” dedi.

Çorum’un turizmine, kültür ve sanat hayatına, turizmine, gençlerine, kadınlarına, sosyal hayata kısaca Çorum’un değişimine ve gelişimine katkı sağlayacağına inandıkları projelerin ya ihale edildiğini, ya ihale aşamasına gelindiğini ya da ihale edilecek bir aşamaya gelindiğinin altını çizen Başkan Aşgın, “Mezbaha, hayvan pazarı gibi şehrimiz için çok önemli olan yatırımları hizmete açtık. Altyapı çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Şehrimizin tüm mahalleleri adeta şantiyeye döndü. Yollarımızı, caddelerimizi yeniliyor, yeni cadde ve sokaklar açıyoruz. Kısaca, aşkla çalışıyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)