Aşgın, projeler için Bakan Adil Karaismailoğlu’ndan destek talep etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmancık’ta başladığı, Çorum’da da Valilik ve AK Parti ziyaretleri ile devam ettirdiği ziyaretlerini Çorum Belediyesi ile tamamladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Başkan Yardımcıları tarafından Belediye önünde çiçekle karşılanan ve daha sonra ise makama geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na burada brifing verildi.

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı başta olmak üzere çok sayıda yetkilinin yer aldığı ziyarete basın mensupları ise alınmadı.

Ziyaretle ilgili basının dışarı çıkarılmasından sonra ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından Bakan Karaismailoğlu’na bir sunum yapılarak çeşitli projeler için destek istendi.

Belediye Başkanı Aşgın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na çalışmalarımız hakkında brifing verdik. Şehir içi trafiğinin rahatlatılması için hayata geçireceğimiz farklı seviyeli kavşak ve diğer projelerimizle ilgili Sayın Bakanımızdan desteklerini talep ettik” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)