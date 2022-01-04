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Aşgın: “Önemli projeleri şehrimize kazandıracağız”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın ev sahipliğinde bir araya gelen Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, İl Başkan Yardımcısı-Yerel Yönetimler Başkanı Ali Evlüce, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Alper Zahir ve Zübeyir Tuncel, 2022 yılında Çorum için yapılacak çalışmaların önceliğini belirledi.

Güncel 04.01.2022, 19:32
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Aşgın: “Önemli projeleri şehrimize kazandıracağız”

Çorum Belediyesi SCADA Merkezinde yapılan toplantıda Belediye’nin 2022 yılında yapacağı projelerle ilgili sunum yapan Başkan Aşgın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 vizyonu doğrultusunda projelendirdikleri çok sayıda çalışmayı 2022 yılı içerisinde hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi. Bu çalışmaların kısa sürede tamamlanabilmesi için Çorum için güç birliği oluşturduklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Çorum’umuz için tüm projelerimizi Sayın Valimizle, Sayın Milletvekillerimizle, Teşkilatlarımızla el birliği içerisinde takip edecek, neticeye ulaştıracağız. Birlik ve beraberliğimizi Çorum’umuz için bir güç haline getirecek, Çorum Belediyesi olarak önemli projeleri şehrimize kazandıracağız. Çorum’umuzun yıllardan beri özlemi olan bu projeler içerisinde Tarihi Çorum Meydanı, Tarihi Kültür Yolu (Çorum Sokağı) Projesi, Çöplü Arastası Restorasyonu, Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, İçme Suyu Arıtma Tesisi, Kale ve Etrafı Kentsel Dönüşümü gibi çok önemli projeler yer alıyor. Bugün yaptığımız bu toplantı bu projelerimizin hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayacak” diye konuştu. 
2022 yılında hayata geçirecekleri projelerin öncelik durumlarını ele aldıkları toplantıda aldıkları karar doğrultusunda önümüzdeki günlerde ilgili bakanlıkları ziyaret ederek Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. M. Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u çalışmalarla ilgili bilgilendireceklerini ve desteklerini talep edeceklerinin altını çizen Başkan Aşgın, “Çorum’umuz için hep birlikte aşkla çalışıyoruz” dedi.
Başkan Aşgın, bu zamana kadar verdikleri ve bundan sonra da verecekleri destekler nedeniyle Vali Mustafa Çiftçi’ye AK Parti MKYK Üyesi - Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a, Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu’ya, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya ve tüm AK Parti teşkilatına teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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