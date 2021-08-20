Aşgın nikahı kıydı, Külcü şahitlik yaptı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile önceki dönem Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü düğünlerde biraraya geldi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın geçtiğimiz günlerde iki ayrı nikaha katılarak genç çiftlerin nikahlarını kıydı. Başkan Aşgın’ın nikah kıydığı Belediye personeli mesai arkadaşları Oğuzhan Çavdar ile Büşra Ayşenur ile Sedanur - Veyis Karakuş çiftlerinin nikahlarında da eski Başkan Muzaffer Külcü, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Alaca TSO Başkanı Günser Şirin nikah şahitliği yaptı.

(Özlem KOŞA)

