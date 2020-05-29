Aşgın, Mavral Sokak’taki çalışmaları inceledi

İçme suyundan kanalizasyona, yağmur suyundan asfalt çalışmalarına kadar alt yapıyla ilgili çalışmalarında hız kesmeyen Çorum Belediyesi, Mavral Sokak’taki çalışmalarını da devam ettiriyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Aşgın, alt ve üst yapı çalışmalarında hız kesmediklerini vurguladı.

Başkan Aşgın, “Çorum'umuzun en eski sokaklarından olan Mavral Sokağımızın bazı alt yapı sorunları vardı. Ramazan Bayramı süresinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdik ve sokağımızın alt yapı ile yol çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Arkadaşlarımız hummalı bir çalışma yürütüyor. Sadece asfalt yenilemesi yapmıyoruz; kanalizasyon, yağmur ve içme suyu şebekelerindeki problemleri de gideriyoruz. Çalışmalarımız esnasında eskiyen asbestli borularda kırılmalar oluştu ve bu durum su kesintilerine sebep oldu. Mavral Sokaktaki içme suyu hattını da çok daha sağlıklı olan PVC borularla komple değiştiriyoruz” dedi.

Başkan Aşgın, sokaktaki yağmur suyu hattıyla ilgili de bir çalışma yapacaklarını belirterek, “Birkaç gün içerisinde bölgedeki alt ve üst yapı sorunlarını tamamen çözüme kavuşturmuş olacağız” diye konuştu.

(Haber Merkezi)