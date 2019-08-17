AŞGIN'LA ÇORUM'UN GÜNDEMİ

“VARSA BİR HUKUKSUZLUK, BUNUN ADRESİ YARGIDIR”

Göreve geleli yaklaşık 6 ay gibi bir zaman oldu. 31 Mart öncesinde nasıl bir belediye hayal ediyordunuz, sonuçta ne buldunuz?

Çorum belediyesi emsal belediyeler arasında kurumsal anlamda iyi bir noktada. Üniversite yaşamım dışında tüm hayatımın Çorum’da geçmiş olması, ticari ve sivil toplum tecrübelerim nedeniyle belediyemiz hakkında yeterli malumatım vardı. O nedenle benim adıma Çorum belediyesinde karşılaştıklarım çok sürpriz olmadı.

Belediyeler halka en yakın kamu kurumudur. Doğumundan ölüme kadar, hatta mezarlıklar müdürlüğü marifetiyle ölümünden sonra da halka hizmet eder. Yerel yönetimler benim uzmanlık alanım. Üniversitede yerel yönetim konusunda hocalık yaptım. Belediyeciliğin ne olduğunu iyi biliyorum. Çorum belediyesi emsal belediyeler arasında kurumsal anlamda iyi bir noktada. Üniversite yaşamım dışında tüm hayatımın Çorum’da geçmiş olması, ticari ve sivil toplum tecrübelerim nedeniyle belediyemiz hakkında yeterli malumatım vardı. O nedenle benim adıma Çorum Belediyesinde karşılaştıklarım çok sürpriz olmadı. Çorum’da 17 yıldır AK Parti Belediyeciliği var. Bu vesile ile Çorum Belediyesinin kuruluşundan bu güne, bizden önce görev alan tüm Belediye Başkanlarına-teşekkür-ediyorum.

Mali açıdan belediyenin sıkıntılı bir dönem yaşadığını biliyoruz. Bu sıkıntıları nasıl çözeceksiniz, belediyenin arsalarını satarak mı, yoksa başka bir yol mu bulacaksınız?

Çorum Belediyesi de bir kamu kurumu. Bu genel mali sorunlardan etkilenmemesi mümkün değil. İç neden olarak ise; tabi insanız, bizden önceki yönetimlerin de, bizim de hatalarımız olabilir. Bizden önceki dönemde alınmış bazı yatırım kararları isabetli olmayabilir. Belediyemiz gayrimenkul zengini. Boş duran belediyemize ait arsanın hiç kimseye bir faydası yok. Belediye tüzel kişilik olduğundan bu arsaları oğluna, kızına miras bırakacak da değil.

Özellikle son dönemlerde gerek kamuda, gerekse özel sektörde mali problemler var. Bu mali sıkıntıların bir iç nedeni bir de dış nedeni var. Dış nedenin Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a diz çöktürmek isteyen uluslararası bir takım kişi ve lobiler olduğunu herkes biliyor. Çorum Belediyesi de bir kamu kurumu. Bu genel mali sorunlardan etkilenmemesi mümkün değil. İç neden olarak ise; tabi insanız, bizden önceki yönetimlerin de, bizim de hatalarımız olabilir. Bizden önceki dönemde alınmış bazı yatırım kararları isabetli olmayabilir. Uzun dönemli kredilerle gerçekleştirilen bu yatırımlar önemli ölçüde bitme aşamasına geldiği için bu yatırımların yerindeliğinin tartışılmasının kimseye bir fayda sağlamayacağını düşünüyorum. Ciddi bir borç stokumuzun olduğu doğrudur. Ancak döndürülemeyecek bir durum söz konusu değildir. Çorum Belediyesi güçlü bir belediyedir. Bir taraftan borç ödemelerimiz yapılırken diğer taraftan da hizmetlerimiz aksamadan, hatta daha etkin bir şekilde devam etmektedir. Avrupa Birliği Projeleri, OKA Projeleri ya da bir takım bakanlık projeleriyle gelirlerimizi artırmaya, projelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Örneğin önemli seçim vaatlerimizden birisi olan kompostan (çöpten) elektrik üretimi projemizin ön kabulü OKA tarafından yapıldı. Süreci sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Valimiz, milletvekillerimiz ve il başkanımızla muhtelif bakanlıklarda Çorum’umuzun ve belediyemizin ihtiyaç ve talepleri noktasında güzel bir birliktelik ve uyumla bazı girişimlerde bulunuyoruz. Bu girişim ve gayretlerimiz neticesinde de somut kazanımlar elde ediyoruz. Bu girişimler neticesinde örneğin, İller Bankasından 15 milyon 750 bin TL’lik kredi talebimiz onaylandı. Bu somut gelişmenin en önemli yanı Çorum Belediyesine kimse kredi vermez algısının boş olduğunu göstermiş olmamızdır. Bu krediyle Çorum Belediyesi Hizmet Binamızı tamamlamış olacağız. Bir yandan da israf olduğunu düşündüğümüz tüm alanlarda kısıtlamalara gidiyoruz.

Belediyenin arsa satışı meselesine gelince; belediyemizin gayrimenkullerinin etkin yönetimi ve değerlendirilmesi amacıyla bağımsız bir müdürlük olarak Emlak İstimlak Müdürlüğümüzü kurduk ve müdürümüzü atadık. Belediyemiz gayrimenkul zengini. Boş duran belediyemize ait arsanın hiç kimseye bir faydası yok. Belediye tüzel kişilik olduğundan bu arsaları oğluna, kızına miras bırakacak da değil. Bu Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yaparak arsalarımızı ve diğer gayrimenkullerimizi satılık ya da kiralık olarak en güzel şekilde değerlendirecek, aynı zaman da yeni arsalar üretmek için de çaba sarf edecektir. Dolayısıyla belediyemize nakdi girdi sağlama bakımında gayrimenkullerimiz en etkin şekilde değerlendirilecektir. Çorum halkı bizlere güvensin. Allah’ın izniyle hem borçlarımızı ödeyeceğiz, hem de şehrimizi en güzel hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz.

Geçmiş belediye yönetimine yönelik çarşaf çarşaf Sayıştay raporları yayınlanıyor. Bu raporlarda 2017-2018 yılları arasında belediyenin kasasından 340 milyon kadar para çıktığı ifade ediliyor. Bununla ilgili düşüncenizi öğrenebilir miyiz?

Belediye hizmet üreten bir kurumdur, hizmetin de bir maliyeti, bir bedeli vardır. Gayet normal. Önemli olan bu çıktıyla, yani harcamalarla ne yapıldığıdır; belediyenin giderlerinin hukuka, ahlaka uygun olup olmaması, yerinde kullanılıp kullanılmamasıdır. Meselenin esas mihengi buradadır. Eğer yapılan harcamaların hukuka ya da ahlaka uygun olmadığı düşünülüyorsa o zaman da bunun yeri sosyal medyada klavye silahşörlüğü değil, bağımsız Türk mahkemelerine konunun intikal ettirilmesidir.

Sayıştay raporlarının sosyal medyada paylaşılmasını doğru da ahlaki de bulmuyorum. Belediye bütçesinde bir tarafta gelirler diğer tarafta giderler vardır. Yani belediyenin kasasına girdi olduğu gibi çıktı da olur, bu doğaldır. Şu anda rakamı bilemiyorum ama eğer dediğiniz gibiyse 2018 yılında Belediyenin kasasından 340 bin Türk Lirası çıkmış olabilir. Belediye hizmet üreten bir kurumdur, hizmetin de bir maliyeti, bir bedeli vardır. Gayet normal. Önemli olan bu çıktıyla, yani harcamalarla ne yapıldığıdır; belediyenin giderlerinin hukuka, ahlaka uygun olup olmaması, yerinde kullanılıp kullanılmamasıdır. Meselenin esas mihengi buradadır. Eğer yapılan harcamaların hukuka ya da ahlaka uygun olmadığı düşünülüyorsa o zaman da bunun yeri sosyal medyada klavye silahşörlüğü değil, bağımsız Türk mahkemelerine konunun intikal ettirilmesidir. Kanunsuzluk varsa hesap mahkemelerde verilir. Bu yayınları yapanlar bu şehri seviyorlarsa konuyu sosyal medyaya meze yapmak yerine yargıya intikal ettirerek inceleme ve kararı bağımsız Türk Yargısına bırakmalıdırlar. Zira sosyal medya, ardından da bir kısım ulusal basında yer alan bu türden haberler şehrimizin imajına zarar vermektedir.

Bu mali sıkıntı içerisinde seçim öncesi vaat ettiğiniz büyük projeleri hayata geçirebilecek misiniz?

Ben siyaseti onurla, şerefle yapılması gereken bir meslek olarak görüyorum. Yapamayacağım sözü vermem, bu benim hayat felsefemdir. İlan ettiğimiz projelerimizin bir kısmının maliyeti sıfır, bir kısmını da AB Projeleri, OKA ve Bakanlıkların ilan ettiği projeler kapsamında gerçekleştirebileceğimiz düşüncesiyle yani finans kısmını da planlayarak ve öngörerek ilan ettik. Bütün projelerimizi hayata geçirmek için ekibimizle birlikte aşkla çalışıyoruz.

Söz verdiğimiz projelerimiz genel itibariyle belediyemizin ekonomik durumu da gözetilmek suretiyle ilan edilmiş projelerdir. Allah’ın izniyle projelerimizi hayata geçireceğimize olan inancımız tamdır. Zira mali yükünü kaldıramayacağımız düşüncesiyle, hayal ettiğimiz halde ilan etmediğimiz projeler var. Mesela hayal etmemize ve üzerinde tüm fizibilite çalışmalarımızı yapmış olmamıza rağmen hafif raylı sistem ve teleferik gibi projelerimizi listemize koymadık. Çünkü mevcut mali koşullarımız göz önünde bulundurulduğunda gerçekleştiremeyeceğimizi düşündük ve vaatlerimiz arasında bunlara yer vermedik.

Ben siyaseti onurla, şerefle yapılması gereken bir meslek olarak görüyorum. Yapamayacağım sözü vermem, bu benim hayat felsefemdir.

İlan ettiğimiz projelerimizin bir kısmının maliyeti sıfır, bir kısmını da AB Projeleri, OKA ve Bakanlıkların ilan ettiği projeler kapsamında gerçekleştirebileceğimiz düşüncesiyle yani finans kısmını da planlayarak ve öngörerek ilan ettik. Örneğin gerçekleştirdiğimiz önemli projelerimizden birisi Türkiye’de bir ilk olan Mor Taksi uygulaması. Belediyemize maliyeti sıfır liradır. Yine Çorum için en önemli projelerimizden birisi olduğunu düşündüğüm Kongre ve Kültür Merkezi Projemiz. Mevcut tiyatro salonumuz 55 yıl önce yapılmış ve 400 civarında koltuk kapasitesine sahip. Çorum’a yakışmıyor ve son derece yetersiz. Bu projemizi Kültür Bakanlığı ile yapabileceğimizi düşünerek vaatlerimiz arasına koyduk. Nitekim geçtiğimiz günlerde valimiz, milletvekillerimiz ve il başkanımızla birlikte Kongre ve

Kültür Merkezi talebimizi Kültür ve Turizm Bakanımıza ilettik. Arsası bizden inşaatı sizden olsun dedik ve projemiz hakkından Sayın bakanımızı bilgilendirdik. Sayın bakanımız 2019 bütçesine koymaya çalışalım dediler. Dolayısıyla inşallah bunu gerçekleştirebilirsek büyük bir projemiz için somut adım atmış olacağız.

Diğer bir büyük bir projemiz; Çorum’un ilçeleriyle birlikte tarihi ve kültür varlıklarının minyatürlerinin yer alacağı Çoruminia Projesi. Çorum Millet Bahçesinin hemen yanında 5 dönümlük bir alana yapmayı düşündüğümüz bu projeyi de OKA üzerinden bütçelemeye çalışıyoruz. Projemiz hazır ve Eylül ayı içerisinde proje başvurumuzu yapmış olacağız. Örneğin Sosyal tesis açacağız demiştik. Elhamdulillah büyük oranda kendi personelimiz ve imkânlarımızı kullanarak ve gece gündüz çalışarak belediyemize ait ilk sosyal tesisimizi Millet Bahçesi içerisinde hizmete açmış bulunuyoruz. Burada tüm projelerimizin finans kısmı ile alakalı bilgi verebilirim ama zamanımız sınırlı. Tekrar edecek olursak finans kısmını halledemeyeceğimizi düşündüğümüz hiçbir konuda vaatte bulunmadık. Bütün projelerimizi hayata geçirmek için ekibimizle birlikte aşkla çalışıyoruz.

Çorumspor başkanı zaman zaman garip çıkışlar yapıyor. Belediye söz verdi yapmadı gibi. Siz ne söz verdiniz de yapmadınız? Sizden ne istedi Özcan? Stadyumun durumu ne olacak? Görülen o ki yeni sezon öncesi stadyumu yüklenici firmadan borç nedeniyle devralamayacaksınız. Keza spor salonunda da sıkıntı var.

Çorumspor bizim önemli değerlerimizden birisidir dedim ve şahsıma yapılan tüm haksızlıklara rağmen, Çorumsporumuz zarar görmesin diye sessiz kalmayı tercih ettim. Hala da bazı konulardaki suskunluğumun nedeni Kulübümüzü koruma refleksinden başka bir şey değildir.

Öncelikle Yeni Çorumsporumuzun ikinci lige çıkmasında emeği olan Sayın Fatih Özcan ve ekibini tebrik ediyorum. Şunu ifade edeyim ki; Çorum’u sadece sporla, futbolla değil; bütün alanlarda, sanayi, ticaret, tarım ve sosyal hayatta da lig atlatmaya-çalışıyoruz. Bütün gayretimiz ve bütün çalışmalarımız bu amaca hizmet etmek içindir. Beni yakından tanıyanlar çok iyi bilirler ki; Halil İbrahim Aşgın’ın tek tartışmaya açılamayacak özelliği samimiyetidir. Adaylığım ve başkanlığım döneminde Çorumspor’un 4-5 maçına gittim, elhamdülillah hiçbirinde Çorumspor kaybetmedi. Deplasmanlar dâhil şarkılarla türkülerle, güle oynaya gittik ve döndük. Bir üst lige çıkış maçımızı yaptığımız Adana’ya belki de Çorum tarihinde bir ilk olarak AK Parti, CHP ve MHP meclis üyelerimizle aynı otobüste gittim. Aynı otobüste gitme davetimi meclis üyelerimize bizzat yaptım. Çorumspor’un tüm siyasi mülahazaların ötesinde ilimizin ortak bir değeri olduğunu tüm hemşerilerimize böylece göstermek istedim.

Çorumspor ile 2018- 2019 sezonu BELTAŞ üzerinden yapılan sponsorluk anlaşması 31 Mart seçimlerinden bir ay önce yani, Şubat ayında yapılmış. Normalde spor kulüpleriyle bu tür anlaşmalar sezon başında yapılır, ödemeleri de sezon bitmeden tamamlanır. Oysa 1 milyon beşyüzbin , KDV dahil bir milyon 750 bin TL’lik sponsorluk anlaşması sezon sonuna yakın ve seçimin hemen öncesinde yapılmış ve anlaşma metnine “BELTAŞ’ın ekonomik durumu göz önünde tutularak ödeme yapılır’ şeklinde de bir madde konulmuş. ‘Ben art niyetli olsam, mali sıkıntı içerisinde bulunduğumuzu göz önünde bulundurarak, Çorumspor’a hiçbir ödeme yapmayabilirdim. Fatih Özcan da, milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan’ın da bulunduğu bir ortamda “bu borç senin borcun değildir, sen ödeme, seninle bir alakası yok demiştir.” Bütün bunlara rağmen, ben Kamu Yönetimi mezunuyum, “benden önce atılan imza benim imzamdır ve devlette devamlılık esastır dedim” ve kulübe bu anlaşmadan kaynaklanan 1 milyon 750 bin TL’lik ödemenin tamamını taksilerin gününü bile beklemeden yaptım. Çorumspor’a 1 lira ödenecek borcumuz yoktur. Hatta şampiyonluk kutlamasının yapıldığı Hürriyet meydanında üstü açık otobüsle gelen yönetici ve futbolcuları mehter takımıyla, havai fişekleriyle tüm heyete takdim edilmek üzere hazırlanmış buket çiçeklerle karşıladım. Çiçeklerimiz elimizde kaldığı gibi yaptığımız tüm fedakarlıklar yok sayılarak bir teşekkür bile çok görüldü. İsterdim ki bu samimiyetimiz ve desteğimiz karşısında bir teşekkür ifadesi duyalım. Ancak bunu duymadığımız gibi haksız ithamlarla karşı karşıya kaldım. Helali hoş olsun, Çorumspor bizim önemli değerlerimizden birisidir dedim ve şahsıma yapılan tüm haksızlıklara rağmen Çorumsporumuz zarar görmesin diye sessiz kalmayı tercih ettim. Hala da bazı konulardaki suskunluğumun nedeni Kulübümüze koruma refleksinden başka bir şey değildir.

Çevre yolundaki muazzam tesislere gelince, o tesisler Çorum Belediyemiz tarafından yapılmıştır ve belediyemizin öz malıdır. 5 Yıldızlı otel konforundaki bu tesis bizden önceki dönemde Çorumspor’umuza tahsis edilmiştir. Çorum Belediyemizin tek bir logosu bile yoktur, tamamen Çorum Sporun kullanımındadır. Kesin kabulü önümüzdeki günlerde yapılacaktır, ufak tefek eksikleri de yüklenici firma tarafından giderilmektedir. Bundan öncesinde olduğu gibi yasal alt yapısı oluşturulmak suretiyle yine Çorumsporumuz tarafından kullanmaya devam edecektir.

Yeni Stadyumumuz da Çorum Belediyemiz tarafından yapılmıştır. Sadece inşaat maliyeti 85 milyon TL’dir. Belediyemizin mali sorun yaşamasının en önemli nedenlerinden birisi de kapalı spor salonu ile birlikte maliyeti 120 milyonu bulan bu yatırımların kredi borçlarıdır. Bu stadyum da ilimizdeki tek profesyonel futbol takımımız olan Çorumsporumuz gözetilerek yapılmıştır. Yüklenici firma ile mutabık kalmadığımız bazı hususların halli nedeniyle stadı teslim alma süreci uzamıştır. Gerek yüklenici firma gerekse Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdindeki girişimlerimiz sıkı takibimizdedir. Resmi prosedürler tamamlandığında Çorumsporumuz maçlarını burada yapacaktır. Bizim tüm samimi gayretimiz biran önce bu stadyumun hizmete açılması ve Çorumsporun maçlarını burada yapması doğrultusundadır.

Çorumspor’la ilgili şahsıma yönelik eleştirileri büyük bir haksızlık ve kadir kıymet bilmezlik olarak değerlendiriyorum. Geçmişteki bazı alışkanlıklarımızı unutacağız. Herkes işini yapacak. Ben Belediye Başkanı olarak 263 bin güzel insanın yaşadığı bu şehre belediye hizmetlerini eşit, adil ve etkin bir şekilde yapmanın mücadelesini vereceğim. Çorumspor yönetimi de kendi işine bakacak ve sorumluluğunu üstlendiği takımı bir üst lige taşımanın mücadelesini verecek. Birilerinin iddia ettiği gibi asla ve kat’a Çorumspor’un başkanının kim olacağı konusunda baskı yapmam söz konusu bile olamaz, tarzım da değildir. Çorumspor’un üyeleri kimi kulübün başında görmek istiyorsa Çorumspor’un başkanı o’dur. Biz de delegelerin seçtiği başkana ve yönetimine, başkan kim olursa olsun, yönetim kimlerden oluşursa oluşsun yasal zemin içerisinde her türlü desteği vermeye hazırız. Kaldı ki bu şehirde Çorumspor’a destek vermesi gereken sadece belediye varmış gibi bir algı da doğru değildir. Çorumsporumuza valimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız, işadamlarımız, TSO, ÇESOB vb sivil toplum kuruluşlarımız ve tüm halkımız birlikte destek olmamız gerekir. Çorumspor sadece belediyenin değil tüm Çorum’undur ve tüm Çorum birlikte sahip çıkmalıdır. Çorumspor yönetimi valimiz, milletvekillerimiz, TSO, ÇESOB vb. başkanlarımızdan oluşan bir heyeti Çorumsporun geleceği gündemiyle toplantıya çağırırsa, ben belediye başkanı olarak nerede ve ne zaman olursa bu toplantıya katılacağımı beyan ettim. Ancak hala böyle bir davet almadım. Bunu bir an önce yapmalıyız ve Çorumspor’a tüm Çorum olarak sahip çıkmalıyız.

Bu hususu geçtiğimiz günlerde AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan ve İşadamı Ahmet Ahlatcı ile yaptığımız görüşmede onlara da ifade ettim. Hepsi bu desteği makul ve yeterli bulduklarını söylediler.

Yasal zemin mevzuu içerisinde destek konusu ise şöyledir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyenin görev ve sorunlulukları başlıklı 14. maddesinde Belediyeler “Gerektiğinde, …. amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar….” denilmektedir. Çorumspor’un profesyonel bir spor kulübü olması nedeniyle yapılacak her türlü desteğin yasal zemine oturtulması zarureti vardır. “Çorum Belediyesi 2018 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu”nda Sayıştay da bu hususun net ve kesin ifadelerle ve örnekleriyle birlikte izah etmek suretiyle altını çizmiştir. Eğer Çorumsporumuzun ayaklarını sağlam basmasını ve bir üst lige emin adımlarla devam etmesini ve çıkmasını istiyorsak belediyemiz tarafından verilecek desteği yasal zemine oturtmak zorundayız. Bu bağlamda Çorumsporumuzun başkanı kim olursa olsun belediye olarak şunları yapacağız. Bu hususu geçtiğimiz günlerde AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan ve İşadamı Ahmet Ahlatcı ile yaptığımız görüşmede onlara da ifade ettim. Hepsi bu desteği makul ve yeterli bulduklarını ifade ettiler.

BİR: Belediyemiz tarafından yapılan Çorumspor tesislerimizi ve belediyemize ait otobüsü profesyonel takımların katılabileceği şekilde sembolik bir bedelle ihaleye çıkacağız. İhale bedelini de Çorumsporumuza destek talep edeceğimiz işadamlarımızdan temin edeceğiz.

İKİ: Tesislerde çalıştırılmak üzere 10 personelin asgari ücret + sigortasını hesap ettirmek suretiyle bu bedele karşılık gelecek şekilde şirket üzerinden sponsorluk anlaşması yapacağız. Böylece personel giderlerini de yasal zemin içerisinde karşılamış olacağız.

ÜÇ: Tesislerin elektrik, su, doğalgaz gibi giderleri de belediyemize ait amatör spor kulübümüz olan Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi olup; şu anda, içlerinden dünya şampiyonu güreşçiler çıkardığımız sporcularımız için hiç de uygun olmayan İtfaiye Müdürlüğünün üst katında kalan 12 güreşçimize tesislerde kalma yeri temin edilmesi karşılığında tarafımızca üstlenilecektir.

Yine statla ilgili de şunları yapacağız:

Mevcut stadyumun çim bakımı, elektrik ve su giderlerini bu stadyumu yer yer halkımız ve amatör kulüplerimiz de kullandığı için karşılamaya devam edeceğiz.

Yeni stadyum konusunda henüz teslim işlemi tamamlanmadığı için net konuşamıyorum. Bu konuda il başkanımız ve milletvekillerimizle mutabık kaldığımız husus stadyumun inşaat bedeli karşılığında Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmesi, stadyumu da Bakanlığın işletmesi doğrultusundadır. Bu konuda vekillerimiz ve il başkanımızla birlikte görüşmelerimiz devam etmektedir. Arzu ettiğimiz gibi neticelenirse işletimini Bakanlık yapacak ve stadyumu Çorumspor kullanacaktır.

Şampiyonluk primi hususuna gelecek olursak; Ahmet Sami Ceylan Vekilimizle birlikte Kulüp Başkanımızla yaptığımız görüşmelerde de bu hususun hiç gündeme gelmediğine vekilimiz de şahittir. Hala da bizzat bu konuda şahsıma bir bilgilendirme yapılmış değildir. Ortada yazılı bir anlaşma vs. de söz konusu değildir. Ben de bu hususu bazı haber sitelerinde ve gazetelerde gördüm. Sonuç olarak bu konuda bir sorumluluğum olduğunu düşünmüyorum. Belediyemizin böyle bir bütçesi de, imkânı da yoktur. Bununla birlikte Kulübün böyle bir desteğe ihtiyacı varsa yapılması gereken işadamları, TSO vb. alanları harekete geçirmek için çaba sarf etmektir.

Son dönemde basın ve yayından gördüğüm bir husus da önceki dönem belediye başkanımız Sayın Zeki Gül’ün şampiyonluk pirimi olarak 1 milyon beş yüz bin liralık söz vermiş olması hususudur. Bu konuda son birkaç hafta öncesinde basında görünceye kadar ne Sayın Gül ne de Fatih Özcan hiçbir bilgilendirme ve talepte bulunmamıştır. Ahmet Sami Ceylan Vekilimizle birlikte Kulüp Başkanımızla yaptığımız görüşmelerde de bu hususun hiç gündeme gelmediğine vekilimiz de şahittir. Hala da bizzat bu konuda şahsıma bir bilgilendirme yapılmış değildir. Ortada yazılı bir anlaşma vs. de söz konusu değildir. Ben de bu hususu bazı haber sitelerinde ve gazetelerde gördüm. Sonuç olarak bu konuda bir sorumluluğum olduğunu düşünmüyorum. Belediyemizin böyle bir bütçesi de imkânı da yoktur. Bu konunun devlette devamlılık esasıyla da bir alakası yoktur. Bununla birlikte Kulübün böyle bir desteğe ihtiyacı varsa yapılması gereken işadamları, TSO vb. alanları harekete geçirmek için çaba sarf etmektir.

Tüm bu açıklamalar neticesinde karar Çorumspor üyelerinin, takdir Çorum kamuoyunundur.