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Aşgın, Kılıçcıoğlu’nu kabri başında andı 

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un önceki dönem belediye başkanlarından merhum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’nu, aramızdan ayrılışının 27. yılında, Ulumezar’daki kabri başında andı ve ruhuna Fatiha okudu. 

Güncel 08.03.2021, 19:07
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Aşgın, Kılıçcıoğlu’nu kabri başında andı 

Başkan Aşgın, “Merhum Turhan Kılıçcıoğlu’nu vefatının 27. yılında saygı ve rahmetle yad ediyor, şehrimize hizmet eden tüm büyüklerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Mekânı cennet olsun.” dedi. (Haber Merkezi)
 

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