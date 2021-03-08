Aşgın, Kılıçcıoğlu’nu kabri başında andı 

Başkan Aşgın, “Merhum Turhan Kılıçcıoğlu’nu vefatının 27. yılında saygı ve rahmetle yad ediyor, şehrimize hizmet eden tüm büyüklerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Mekânı cennet olsun.” dedi. (Haber Merkezi)

