Aşgın: “Kent Konseyi Çorum’un ortak paydası”

Başkan Aşgın’ı makamında ziyaret eden Kent Konseyi Başkanı Turhan Candan ve Yönetim Kurulu üyeleri Başkan Aşgın ile bir süre görüşerek sohbet etti. Kent Konseyi’nin çalışmaları hakkında bilgiler veren Turhan Candan, Kent Konseyinin yapmış olduğu çalışmalar, meclis gündemleri ve faaliyetler ile alakalı bilgiler vererek “Çorum’da kenarda kalmış meselelerle ilgili farkındalık oluşturulmasını amaçlıyoruz. Kent Konseyinden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

2019 yılına kadar Çorum Kent Konseyi Başkan Vekilliği de yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kent Konseyinin Çorum’un ortak paydası olduğunu belirterek Kent Konseyine desteklerinin her zaman süreceğini vurgulayarak yeni seçilen yönetim kurulunu tebrik etti.

