Aşgın, Kazakistanlı öğrencileri ağırladı
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ilimize gelen yabancı öğrencileri makamında ağırladı.
Güncel 17.02.2022, 19:11
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Çorum’a misafir olarak gelen Kazakistanlı öğrenciler Belediye Başkanı Aşgın’ı ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyarette Başkan Aşgın öğrencilerle yakından ilgilendi.
Kazakistanlı öğrenciler Çorum’daki misafirperverliği için Başkan Aşgın’a teşekkür ederken, Kazakistan Din İşleri Başkanı tarafından yollanan teşekkür belgesini de takdim etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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