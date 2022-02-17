Aşgın, Kazakistanlı öğrencileri ağırladı

Çorum’a misafir olarak gelen Kazakistanlı öğrenciler Belediye Başkanı Aşgın’ı ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyarette Başkan Aşgın öğrencilerle yakından ilgilendi.

Kazakistanlı öğrenciler Çorum’daki misafirperverliği için Başkan Aşgın’a teşekkür ederken, Kazakistan Din İşleri Başkanı tarafından yollanan teşekkür belgesini de takdim etti.

(Volkan SINAYUÇ)

