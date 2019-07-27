Aşgın, iyilik gönüllüsü gençleri ağırladı

Birbirlerini hiç tanımayan gençlerin bir araya gelerek oluşturdukları Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli Damla Gönüllülük hareketi kapsamında Çorum’a gelen iyilik gönüllüsü gençler Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Haşim Eğer ile birlikte Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Ziyarette, bu hareketin birbirini hiç tanımayan gençlerin sadece iyilik amacıyla 45 farklı ilden gelerek Çorum’da buluştuklarını ifade ettiler. Bunun iyilik okyanusunda sadece bir damla olduğunu belirten gençler amaçlarının iyilikle bütün dünyayı kucaklamak olduğunu söylediler.

Dünya üzerindeki ilk yazılı barış antlaşmasının bu topraklarda yapıldığının altını çizen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum, medeniyetin başkenti olduğu kadar barışın da başkentidir. Kadeş Barış Antlaşması bu topraklarda imzalanmış. Bu kadar güzel bir hareketin fertleri olduğunuz için çok şanslısınız, bu hareket için Çorum’u tercih ettiğiniz için de ayriyeten şanslısınız. Bunun nedeni Çorum Sahabeler şehri. Hıdırlık türbesini gezdiniz. Orada medfun yatan sahabe efendilerimiz var. Çorum altında yatan ve üstünde duranlarla çok güzel bir şehir. Bu kadar güzel insanların bulunduğu bir şehre gelmekle çok doğru bir karar verdiniz. Ben her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi

Başkan Aşgın, belediye olarak bu harekete her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da açıkladı.

Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında Çorum’da buluşan 45 gönüllü Çorum’u beklediklerinden daha güzel bulduklarını ifade ettiler. İyilikte bir damla olduklarını ifade eden gençler bu damlanın Çorum’dan büyüyerek bir iyilik okyanusuna dönüşmesini temenni ettiklerini söylediler. Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında Çorum’da buluşan gençler burada 10 gün kalacaklar.

(Haber Merkezi)