Aşgın ile Barlık biraraya geldi

Özellikle değirmen makineleri sektöründe dünyanın önde gelen firmalarından biri olan Uğur Makine sahibi işadamı Uğur Barlık’ı işyerinde ziyaret eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın bu ziyaretini de sosyal medya hesabından duyurdu.

Başkan Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Değirmen sektöründe dünya markası olarak başarılara imza atan ilimiz sanayisinin medar-ı iftiharlarından Uğur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Barlık’ı ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Aşkla Çalışan sanayicilerimizin başarısı gururumuzdur” görüşüne yer verdi.

İşadamı Uğur Barlık da ziyaret nedeniyle Belediye Başkanı Aşgın’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)