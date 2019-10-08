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Aşgın, İl Müftüsü Biçer'i ziyaret etti

Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle İl Müftüsü Muharrem Biçer'e kutlama ziyareti gerçekleştirdi.

Aşgın, İl Müftüsü Biçer'i ziyaret etti

Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle İl Müftüsü Muharrem Biçer'e kutlama ziyareti gerçekleştirdi.

08 Ekim 2019 Salı 01:37
Aşgın, İl Müftüsü Biçer'i ziyaret etti

Din görevlilerinin haftalarını tebrik etme adına İl Müftüsü Muharrem Biçer'e ziyaret gerçekleştiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Belediyemiz ve İl Müftülüğümüz kardeş kurumlardır. Belediye olarak şehrimize Camii, Mahalle Mescitleri, Kur'an Kursları yaptık. Ayrıca cami temizliği ve camilerimizde oluşan tamirat, tadilat gibi bir çok konuda çalışmalar yaparak il müftülüğümüze destek olduk. Ben bu vesileyle tüm Din Görevlilerimizin haftalarını tebrik ediyorum" dedi.

İl Müftüsü Muharrem Biçer ise belediyenin müftülüğe verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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