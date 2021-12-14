Aşgın: “Hititlerin tarihi mirasını önemsiyoruz”
Hitit Üniversitesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 11.si düzenlenen ve 16 ülkeden 92 akademisyen ve araştırmacının katıldığı Uluslararası Hititoloji Kongresi’nin açılışında konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Hititlerin bu topraklarda bıraktıkları tarihi mirası önemsiyoruz” dedi.
Konuşmasında Hititlerin Anadolu'da kurulan ilk devlet, başkentinin de Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa olduğunu vurgulayan Aşgın, kongreye ev sahipliği yapan şehrin belediye başkanı olarak her ne kadar ekran buluşması şeklinde olsa da tüm katılımcıların varlığını Çorum’da hissettiklerini söyledi.
Aşgın, “Anadolu’da ilk devlet kuran ve başkentini de Çorum Hattuşa yapan Hititler’in bu topraklarda bıraktıkları tarihi mirası önemsiyoruz. Hitit Üniversitemizin adına yakışır bir tutumla Hitit birikim ve mirasını gün yüzüne çıkarma ve insanlığın bilgisine sunma gayretlerini de destekliyoruz” dedi.
Aşgın, 3 yılda bir Hititoloji kongresinde buluşan, bir bakış açısı ve yepyeni bilgiler sunan tüm katılımcılara teşekkür ederek, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu. (Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|27
|7. Beşiktaş
|16
|24
|8. Adana Demirspor
|16
|23
|9. Galatasaray
|16
|23
|10. Sivasspor
|16
|22
|11. Karagümrük
|16
|22
|12. Antalyaspor
|16
|21
|13. Gaziantep FK
|16
|21
|14. Giresunspor
|16
|19
|15. Kayserispor
|16
|19
|16. Altay
|16
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|15
|30
|2. Ankaragücü
|16
|30
|3. Erzurumspor
|14
|28
|4. Eyüpspor
|15
|27
|5. Bandırmaspor
|15
|25
|6. Samsunspor
|15
|25
|7. İstanbulspor
|15
|23
|8. Kocaelispor
|15
|23
|9. Gençlerbirliği
|15
|23
|10. Tuzlaspor
|14
|22
|11. Boluspor
|15
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|15
|19
|14. Bursaspor
|15
|18
|15. Manisa FK
|16
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|15
|17
|17. Denizlispor
|15
|15
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|15
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|16
|38
|2. Liverpool
|16
|37
|3. Chelsea
|16
|36
|4. West Ham
|16
|28
|5. M. United
|16
|27
|6. Arsenal
|16
|26
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Leicester City
|16
|22
|9. Wolverhampton
|16
|21
|10. Brentford
|16
|20
|11. Brighton
|15
|20
|12. Crystal Palace
|16
|19
|13. Aston Villa
|16
|19
|14. Everton
|16
|18
|15. Leeds United
|16
|16
|16. Southampton
|16
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|16
|10
|20. Norwich City
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|17
|33
|4. Atletico Madrid
|16
|29
|5. Real Sociedad
|17
|29
|6. Rayo Vallecano
|17
|27
|7. Valencia
|17
|25
|8. Barcelona
|16
|24
|9. Espanyol
|17
|23
|10. Osasuna
|17
|22
|11. Athletic Bilbao
|17
|21
|12. Mallorca
|17
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Celta de Vigo
|17
|17
|15. Granada
|16
|16
|16. Elche
|17
|15
|17. Deportivo Alaves
|16
|15
|18. Cádiz
|17
|13
|19. Getafe
|17
|12
|20. Levante
|17
|8