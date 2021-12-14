Aşgın: “Hititlerin tarihi mirasını önemsiyoruz”

Konuşmasında Hititlerin Anadolu'da kurulan ilk devlet, başkentinin de Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa olduğunu vurgulayan Aşgın, kongreye ev sahipliği yapan şehrin belediye başkanı olarak her ne kadar ekran buluşması şeklinde olsa da tüm katılımcıların varlığını Çorum’da hissettiklerini söyledi.

Aşgın, “Anadolu’da ilk devlet kuran ve başkentini de Çorum Hattuşa yapan Hititler’in bu topraklarda bıraktıkları tarihi mirası önemsiyoruz. Hitit Üniversitemizin adına yakışır bir tutumla Hitit birikim ve mirasını gün yüzüne çıkarma ve insanlığın bilgisine sunma gayretlerini de destekliyoruz” dedi.

Aşgın, 3 yılda bir Hititoloji kongresinde buluşan, bir bakış açısı ve yepyeni bilgiler sunan tüm katılımcılara teşekkür ederek, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu. (Haber Merkezi)

