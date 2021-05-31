​​​​​​​Aşgın, hemşehrileri ile buluştu

AK Parti tarafından organize edilen toplantı için İstanbul’a giden Aşgın ve Bektaş, Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu’nu ziyaret etti.

Federasyon Başkanı Metin Akkuş ve yönetimi ile sohbet eden Aşgın ve Bektaş’a Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu’nun çalışmaları hakkında bilgi verildi.



(Haber Merkezi)

