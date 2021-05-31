Aşgın, hemşehrileri ile buluştu
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İstanbul’da Çorumlu hemşehrileri ile biraraya geldi.
Güncel 31.05.2021, 23:25
30
AK Parti tarafından organize edilen toplantı için İstanbul’a giden Aşgın ve Bektaş, Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu’nu ziyaret etti.
Federasyon Başkanı Metin Akkuş ve yönetimi ile sohbet eden Aşgın ve Bektaş’a Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu’nun çalışmaları hakkında bilgi verildi.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
12°
parçalı az bulutlu