Aşgın, hazır elbisecilerin sorunlarını yerinde dinledi

Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ile birlikte Zafer Çarşısı’nda faaliyet gösteren Hazır Elbiseciler Esnaf Odası’nı ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Oda Başkanı Necati Şimşek ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti.

Ziyarette başta atölyeci esnafının içinde bulunduğu sorunları Necati Şimşek ile değerlendiren Başkan Aşgın, bu konuda Çorum Belediyesi olarak üzerlerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Oda üyelerinin sorunlarının masaya yatırıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Oda Başkanı Şimşek ise, “Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın ziyareti bizleri oldukça onurlandırdı. Esnaf dostu bir Belediye Başkanımız olduğu için mutluyuz. Kendisine Çorum’umuza yaptığı ve yapacağı güzel hizmetlerde başarılar diliyorum. Oda üyelerim adına kendisine ve ekibine tekrar teşekkür ediyorum” dedi.