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Aşgın halk otobüsüne bindi, yolcularla sohbet etti

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, toplu ulaşımla alakalı gelen şikâyetleri yerinde değerlendirmek için Akkent otobüsüne bindi. Vatandaşlarla sohbet eden Aşgın, toplu ulaşımla ilgili bilgiler aldı.

Aşgın halk otobüsüne bindi, yolcularla sohbet etti

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, toplu ulaşımla alakalı gelen şikâyetleri yerinde değerlendirmek için Akkent otobüsüne bindi. Vatandaşlarla sohbet eden Aşgın, toplu ulaşımla ilgili bilgiler aldı.

11 Şubat 2020 Salı 00:08
Aşgın halk otobüsüne bindi, yolcularla sohbet etti

Kar yağışı sonrası otobüs seferlerinin durumunu ve halk otobüslerini tercih eden vatandaşların sorunlarını öğrenmek amacıyla merkez otobüs durağına giden Başkan Aşgın, burada Akkent otobüsüne binerek vatandaşlarla sohbet etti. Toplu taşımayı kullanan vatandaşların görüşlerini dinleyen Başkan Aşgın, zaman zaman toplu ulaşımla alakalı eleştiri ve şikâyetlerin geldiğini ancak bunlara en kısa sürede müdahale etmeye gayret ettiklerini söyledi.

Toplu taşımanın kendileri için hassas oldukları konulardan biri olduğunu dile getiren Aşgın, “Toplu ulaşımla alakalı ciddi kararlar aldık ve yenilikler yaptık. Otobüs güzergâhları konusunda çok fazla şikâyet alıyorduk. Bu konuda muhtarlarımızdan, Ulaş AŞ. yöneticilerinden ve Belediyemiz çalışanlarından oluşan bir heyetle istişareler neticesinde otobüs hatlarının güzergahları ve hat sayılarında değişiklikler yaptık. Şikâyetleri en aza indirdik” dedi.

OTOBÜS GÜZERGÂHINDAKİ KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI DENETLEDİ

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Akkent otobüsüne binerek güzergâhtaki karla mücadele çalışmalarını da yakından takip etti.

Çorum Belediyesi’nin karla mücadele çalışmalarını kar yağışının başladığı ilk dakikalardan itibaren yakından takip ettiğini vurgulayan Aşgın, “Ekiplerimiz ilk olarak özellikle toplu ulaşım araçlarının geçtiği yollarda tuzlama ve kumlama çalışması yapıyor. Kar yağışı sonrası iniş ve çıkışların en fazla olduğu mahallemiz olan Akkent’teki çalışmalarımızı da yakından görme fırsatı bulduk. Ekiplerimiz, yoğun bir şekilde çalışıyor” dedi.

Vatandaşlardan, ulaşımla ilgili tüm talep ve şikâyetleri kendilerine bildirmelerini isteyen Başkan Aşgın, ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını bundan sonra da bu konudaki denetimlerin sıklıkla yapılacağını vurguladı.

Yolcular da yapılan çalışmalar ve hassasiyeti nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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