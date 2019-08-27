Aşgın, Hacı Bektaş Vakfı’nın arsasını inceledi

Zabıta memuru Erdinç Öz’ün vefat eden babası için Hacı Bektaş Vakfı’nda düzenlenen cenaze törenine katılan Başkan Aşgın, daha sonra vakıf merkezine geçerek Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy dede ile görüştü.

Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ve Avrupa Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Toprakçı’nın da hazır bulunduğu ziyarette Aşgın, Hacı Bektaş Veli Vakfı bitişiğinde vakfa ait arsada incelemede bulunarak, arsanın aşure programına hazır hale getirilmesi için gerekli talimatı verdiğini söyledi.

(Haber Merkezi)