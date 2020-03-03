Aşgın, Gülabibey sakinlerini dinledi

AK Parti Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Alper Zahir, Turhan Candan ve Zübeyir Tuncel, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, Gülabibey Mahalle Muhtarı Hasan Belli ve diğer mahalle muhtarlarının da katıldığı program, mahalle sakinlerinin de yoğun ilgisiyle Rehberlik ve Araştırma Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

“Başkanım Mahallemizde, Söz Bizde” adıyla başlattıkları mahalle toplantılarıyla mahallelere yapılan yatırımları ve planlanan çalışmaları doğrudan anlatma imkanı bulduklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi’nin tüm mahallelerde olduğu gibi Gülabibey’de de önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerinde Gülabibey Mahallesi’nden her yıl 10 bine yakın kadının faydalandığını, Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi mescitlerinin hizmete girdiğini, cami ve Kur’an kurslarının tamir ve tadilatlarının yapıldığını, okullara Z kütüphaneler inşa ettiklerini söyleyen Başkan Aşgın, sosyal belediyecilik çalışmalarının ve altyapıya yönelik çalışmaların da tüm hızıyla sürdüğünü vurguladı. Aşgın, “Biz 15 mahallemizde, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak, vatandaşlarımızdan gelen talepleri karşılamak ve şehrimizi bulunduğu noktadan çok daha iyi bir noktaya getirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz” dedi.

Gülabibey sakinlerinin sorularına da içtenlikle yanıt veren Başkan Aşgın, yapılan çalışmaları ve talepleri yakından takip edeceğini kaydetti.

“GÜLABİBEY’İ SOSYAL BELEDİYECİLİK HİZMETLERİYLE BULUŞTURUYORUZ”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gülabibey Mahallesi’nde “Başkanım Mahallemizde, Söz Bizde” toplantısında belediyenin çalışmaları hakkında mahalle sakinlerine açıklamalarda bulundu.

Sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında yaptıkları çalışmalardan örnekler veren Başkan Aşgın, “Dar gelirli vatandaşlarımız için gıda bankamızdan yardımlar yapıyoruz. Bizlere başvuru yapan, durumunu değerlendirdiğimiz ve gıda yardımının yapılmasına karar verdiğimiz kardeşlerimize yardımlarımızı düzenli olarak ulaştırıyoruz. Gülabibey’de 1625 ailemize -6542- kişiye gıda paketi yardımı yaptık. 118 aileye 703 kez evde temizlik hizmeti verdik. 576 ailemizi Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında ziyaret ettik. Mutluluklarına ortak olduk. 288 ailemizin kıymetli evlatlarına kıyafet yardımı yaptık. 17 camimizin tüm temizlik hizmetlerini yerine getirdik. 4 engelli kardeşimize engelli aracı hediye ettik. 27 ailemize 98 parça 2. El eşya yardımında bulunduk” dedi.

“GÜLABİBEY’E 3 BİN 500 METRE ALTYAPI ÇALIŞMASI YAPTIK”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, göreve geldikleri günden bugüne kadar Gülabibey Mahallesinde 3 bin 500 metre altyapı çalışması yaptıklarını söyledi.

Sağlıklı içme suyu temini, kanalizasyon, yağmur suyu gibi altyapı ekipmanlarının kontrolü ve altyapı yatırımlarının yapılması için gece gündüz demeden çalıştıklarının altını çizen Başkan Aşgın, “ 2020 yılı yatırım programımız içerisinde Gülabibey Mahallemizin atık su ve yağmur suyu hat çalışmalarına yönelik önemli projelerimiz var. Fevzi Çakmak Caddesi ile Cemilbey Caddelerinde meydana gelen su birikintilerinin önlenmesine yönelik bir çalışmayı da yatırım programımıza dahil ettik” dedi.

2019 yılı içerisinde önemli bir rekora imza attıklarını ve Çorum genelinde 70 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Aşgın, “2019 yılında Fen İşleri Müdürlüğümüz marifetiyle Gülabibey Mahallemizde 3 milyon 609 bin 285 TL’lik asfalt, bordür, tretuar, kazı, dolgu gibi üst yapı çalışmaları yaptık. Yine 2020 yılı içerisinde de 23 noktada üst yapı çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.

“PARK VE YEŞİL ALANLARIN SAYILARINI ARTIRACAĞIZ”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 2020 yılı içerisinde Gülabibey’de park ve yeşil alanların artmasına yönelik önemli çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Daha yeşil ve huzurlu bir çevrede yaşamak için yeşil alanlarını artırılmasını önemsediklerini dile getiren Başkan Aşgın, “Gülabibey Mahallemizde toplam 25 parkımız var. Parklarımız dışında da 15 noktada ağaçlıklı ve yeşil alanlarımız mevcut. 2020 yılı içerisinde de yapacağımız çalışmalarla park ve yeşil alanlarımızın sayısını artıracağız.” diye konuştu.