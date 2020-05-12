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Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlayan “Geleceğe Nefes Ol” kampanyasında dünyada sınırlı kişiyle bir saatte ağaç dikme rekorunun kırıldığı Celilkırı’ndaki Gunniess Ormanı’nda incelemelerde bulundu.

12 Mayıs 2020 Salı 19:30

Daha önce 232 bin adet ağaçla Endonezya’ya ait olan 1 saat içerisinde gerçekleştirilen ağaç dikme rekoru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı “Geleceğe Nefes Ol” kampanyasında 303 bin 150 ağaçla 11 Kasım 2019 tarihinde Çorum'da kırılarak ülkemize ait olmuştu. Aradan geçen zaman içerisinde dikilen fidanlarla ilgili Gunniess Ormanı’nda incelemede bulunan Başkan Aşgın, Çorum’un gelecekte çok önemli bir ormana kavuşacağını vurgulayarak, “Ağacı dikmekle iş bitmiyor. Hemşehrilerimizle el ele vererek diktiğimiz fidanları yerinde gördük. Geldiğimizde gördük ki hemen hemen ağaçlarımızın tamamı tutmuş. İnşallah aradan belli bir süre geçtikten sonra Celilkırı Mevkiinde sedir ağaçları, karaçam ağaçlarından oluşan 303 bin ağaçlık bir ormana kavuşmuş olacağız” dedi.

Çorum'da 'Herkes Yapamaz' sloganının bu rekorla beraber bir kez daha anlam kazandığını belirten Aşgın, “Rekorun Çorum'da kırılmasını uygun gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere valiliğimiz, orman müdürlüğümüz, belediyemizdeki mesai arkadaşlarım ve tüm hemşehrilerime gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Aşgın, rekorla dikilen fidanların kurumaması için belediye olarak ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 12.05.2020 19:32
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