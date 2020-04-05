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Aşgın, Gıda Bankası’nda incelemelerde bulundu

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, korona virüs salgını nedeniyle yoğun tempoyla çalışan Gıda Bankası’nda incelemelerde bulundu.

Aşgın, Gıda Bankası’nda incelemelerde bulundu

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, korona virüs salgını nedeniyle yoğun tempoyla çalışan Gıda Bankası’nda incelemelerde bulundu.

05 Nisan 2020 Pazar 18:50
Aşgın, Gıda Bankası’nda incelemelerde bulundu

Alınan tedbirler nedeniyle çok sayıda vatandaşın zor günler geçirdiğini ve ellerinden geldiğince bu kişilere yardım ettiklerini dile getiren Başkan Aşgın, Gıda Bankası’ndan yardım almak isteyenlerin sayısının arttığını belirtti.

Gıda Bankası’nın belirli periyotlarla gıda dağıtımı yaptığı dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını giderme noktasında bir stok sorunu bulunmadığını, virüs nedeniyle işyerleri kapanan insanların başvurusu nedeniyle gıda talebinin arttığını ve bu nedenle hayırsever vatandaşları Gıda Bankası’na ayni yardım yapmaya davet eden Başkan Aşgın, “Belediyemizin imkânları ölçüsünde bize gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Bize gelen talepler her geçen gün artıyor. Hayırsever işadamlarımız, esnafımızı, tüccarlarımız ayni yardımlarını Gıda Bankamız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirler” dedi. (Haber Merkezi)

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