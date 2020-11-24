Aşgın, Fevzi Çakmak 3. Caddede incelemelerde bulundu

Şehir içi trafiğini rahatlatmak için önemli çalışmalara imza atan Çorum Belediyesi, önemli bağlantı yollarından biri olan Fevzi Çakmak 3. Caddede 35 metrelik yeni yol açıyor. Çalışmaları büyük oranda tamamladıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Mimar Sinan bölgesinden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, terminal gibi yerlere bağlantı yolu olarak kullanılan Fevzi Çakmak 3. Caddenin tüm altyapı çalışmalarını tamamladık. İçme suyu şebekesi, kanalizasyon, yağmur suyu altyapısını ise yeniledik. Yol yenileme, genişletme çalışmalarında sona geldik. Bir şeridin asfalt serimini yaparak trafiğe açtık. Kısa süre içerisinde tamamen yenilediğimiz 35 metre genişliğindeki Fevzi Çakmak 3. Caddemizi iki yönlü olarak trafiğe açacağız.” dedi.

Dere üzerindeki köprüyü de genişleteceklerini sözlerine ekleyen Başkan Aşgın, “Köprüyü genişleterek Erzurum Dede Caddesine bağlayacağız" dedi.

Başkan Aşgın, bu yıl asfalt seriminde koydukları 100 bin ton hedefine yaklaştıklarını, hava koşullarının müsait olması durumda bu hedefin üzerine çıkacaklarını vurguladı.