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Aşgın: “Fahiş fiyat artışına asla müsaade edilmeyecek”

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Önüne gelen zam üstüne zam yapıyor. Bu stokçulara ve zam fırsatçılarına gereken cevabı vereceğiz. Belediye Başkanları Zabıta Müdürlüklerini harekete geçirmeli ve denetimler artırılmalı” sözlerinin ardından il genelindeki denetimlerini sıklaştırdı. 

Güncel 30.12.2021, 23:20
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ÇORUM HABER’e açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), ‘Bizi aldatan, bizden değildir’ diyor. Bu şehirde fahiş fiyat artışına asla müsaade edilmeyecektir” dedi.
DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla harekete geçen Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerleri ve marketlerde zam fırsatçılığına imkân vermemek için denetimlerini sıklaştırdı. Aşgın çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, Çorum halkının güvenle ve huzurla alışverişlerini yapmaları için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi. 
Son bir hafta içerisinde döviz kurlarındaki ani düşüşle birlikte fiyatlardaki ani yükselişlerin de düşmesi gerektiğinin altını çizen Aşgın, “Etiket kontrollerimizi daha da artırdık. Hijyene bakıyoruz. Son kullanma tarihine bakıyoruz. Ayıplı ürün var mı bunlara bakıyoruz ama her şeyden önce de fiyatlara bakıyoruz. Eski faturalara, yeni faturalara, şu anki güncel fiyatlara, dolar ve Euro bazında dövizlerdeki indirimlerin yansıtılıp yansıtılmadığına bakıyoruz” dedi.
“KARARLI MÜCADELEMİZ SÜRECEK”
Aşgın, ulusal marketler olmak üzere tüm alışveriş merkezlerinde denetimleri sürdürdüklerine dikkati çekerek, “Bu konuda bir affımız yok. Çünkü Peygamber Efendimiz ‘Aldatan bizden değildir’ diyor biz de onun ümmeti olduğumuzu iddia ediyoruz. Aldatan hemşehrimizi de kabul etmiyoruz. Bu anlamda 24 saat esasıyla fahiş fiyat denetimini sürdürüyoruz. Ve bu kararlı mücadelemiz netice alınıncaya kadar devam edecek” diye konuştu. 
“153 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜMÜZE 
İHBARDA BULUNABİLİRLER”
Denetimlerde elde ettikleri veriler İl Ticaret Müdürlüğü ile paylaştıklarını anlatan Aşgın, şunları söyledi: 
“Süreci onlarla beraber takip ediyoruz. Ve netice de alıyoruz. Şu an son aldığımız verilere göre zabıtamızın etkin denetimleri sonrasında bir takım marketlerde indirimlere gidildi. Oradaki fahiş fiyatlardan hemşehrilerimizin mağduriyetini önleme noktasında gayretimiz ortaya çıktı. Ama buradan tekrar ilan ediyorum tüm bu satış noktalarına ulusal marketlerine, Çorum Belediyesi olarak biz Zabıta Müdürlüğümüzle beraber ve Başkan olarak da bu işin arkasındayız. Kesinlikle bu şehirde fahiş fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğiz. Hemşehrilerimiz de 153 Zabıta Müdürlüğümüze ihbarda bulunabilir. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Maliye Bakanlığımızın kararlılığıyla inşallah bu zor günleri de işbirliği içerisinde geçeceğiz.” (Yusuf Çınar-Nurdan AKBAŞ)
 

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