Aşgın, Ersoy’un kabrini ziyaret etti

Çorum Belediyesi Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, merhum Çorum Belediye Başkanlarından Prof. Dr. Arif Ersoy’un kabrini ziyaret ederek dua etti.

Hıdırlık’ta mezar ziyareti gerçekleştiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın bu ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşarak “Çorum’umuza büyük hizmetleri bulunan başkanımız için dua ettik. Rabbim mekânını cennet eylesin” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

