Son Dakika

Aşgın, Ersoy’un kabrini ziyaret etti

Güncel 27.04.2021, 22:37
36
Aşgın, Ersoy’un kabrini ziyaret etti

Çorum Belediyesi Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, merhum Çorum Belediye Başkanlarından Prof. Dr. Arif Ersoy’un kabrini ziyaret ederek dua etti.
Hıdırlık’ta mezar ziyareti gerçekleştiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın bu ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşarak “Çorum’umuza büyük hizmetleri bulunan başkanımız için dua ettik. Rabbim mekânını cennet eylesin” görüşüne yer verdi.
(Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@