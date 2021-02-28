Aşgın Erbakan’ı andı

Türk siyasetinde 42 yıl boyunca hizmet eden ve 27 Şubat 2011 tarihinde hayata gözlerini yuman Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 10. seneyi devriyesinde sevenlerince unutulmadı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı ananlar arasında bu yıl Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile çok sayıda AK Partilinin de olması dikkat çekti. Belediye Başkanı Aşgın, sosyal medya hesabından Erbakan ailesinin mezarlığından dua ederken bir fotoğrafını paylaşarak; “Vefatının 10. sene-i devriyesinde ilim, fikir, devlet ve dava adamı, milli görüşün lideri cennet mekan Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz. “Hayat; iman ve cihattır. Bu iki değere kim sahipse zaferi onlar kazanacaktır.” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)