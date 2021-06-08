Aşgın: "Engelli araçları üniversitede kodifiye edildi"

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Belediyemiz ve üniversitemizin iş birliği ile engelli öğrencilerimizden Bekir Madan ile Neslihan Özkadı’nın kullandıkları akülü sandalyeli araçları daha rahat kullanabilmeleri için engel durumlarına göre tekrar kodifiyeleri yapıldı. Akülü araçları belediye olarak biz vermiştik öğrencilerimize üniversitemizde teknik konuda değişiklikler ve uygunluklar yaparak daha rahat kullanabilmelerini sağlamış oldu. Rektör hocamızla birlikte bizde hem bu araçları inceledik hem de merkezimizde devam eden kursları ziyaret ederek öğrencilerimizle sohbet ettik.” dedi.