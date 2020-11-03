Aşgın, Emekliler Derneği’ni ağırladı
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şubesi yöneticileri ile biraraya gelerek bir süre sohbet etti.
Güncel 03.11.2020, 19:25
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Türkiye Emekliler Derneği Şube Başkanı Hıdır Kınıklı ve beraberindeki İdari Sekreter Ali Ildırar, Mali Sekreter İrfan Delibaş, Eğitim Sekreteri Serpil As, Belediye Başkanı Aşgın’ı ziyaret etti.
Ziyarette emeklilerin sorunlarını Belediye Başkanı Aşgın’a anlatan Kınıklı destek istedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aşgın da emeklilere destek olmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.
(Haber Merkezi)
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