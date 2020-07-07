Aşgın, “Dobra” programına konuk oldu

Yusuf Çınar, Park Bahçeler Müdürlüğü bahçesinde çekimi yapılan programda, Başkan Aşgın’a, Çorum halkının değişik konulardaki sorularını da yöneltti. Aşgın, sorular çerçevesinde icraatlarını anlattı.

Başkan Aşgın’ın söyleşi programı öncesi verdiği kahvaltıya, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar ile arkadaşlarımız Selda Fındık ve Aliye Öncel de katıldı. Yine, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Alper Zahir, Turhan Candan ve Zübeyir Tuncel de kahvaltıda hazır bulundu.

(Haber Merkezi)