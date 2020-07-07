Aşgın, “Dobra” programına konuk oldu
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gazeteniz ÇORUM HABER’in internet sitesinde, Yusuf Çınar ile Nurdan Akbaş tarafından hazırlanıp sunulan “Dobra” söyleşi programının, Vali Mustafa Çiftçi’den sonra ikinci konuğu oldu.
Güncel 07.07.2020, 22:10
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Yusuf Çınar, Park Bahçeler Müdürlüğü bahçesinde çekimi yapılan programda, Başkan Aşgın’a, Çorum halkının değişik konulardaki sorularını da yöneltti. Aşgın, sorular çerçevesinde icraatlarını anlattı.
Başkan Aşgın’ın söyleşi programı öncesi verdiği kahvaltıya, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar ile arkadaşlarımız Selda Fındık ve Aliye Öncel de katıldı. Yine, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Alper Zahir, Turhan Candan ve Zübeyir Tuncel de kahvaltıda hazır bulundu.
(Haber Merkezi)
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