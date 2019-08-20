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Aşgın, dış kulvardan atağa kalktı

HABER / ANALİZ / Elvan Yılmaz / Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın yaptığı toplantıda; İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü ve Zübeyir Tuncel hazır bulundu. Alper Zahir ve Turhan Candan’ın basın toplantısında olmamaları dikkat çekti. Aşgın, her defasında MHP’li olduğunu ifade eden Fatih Özcan’ın, 31 Mart seçimlerinde oyunu CHP adayı Özgür Kılıç’a verdiğini öne sürdü.

Aşgın, dış kulvardan atağa kalktı

HABER / ANALİZ / Elvan Yılmaz / Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın yaptığı toplantıda; İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü ve Zübeyir Tuncel hazır bulundu. Alper Zahir ve Turhan Candan’ın basın toplantısında olmamaları dikkat çekti. Aşgın, her defasında MHP’li olduğunu ifade eden Fatih Özcan’ın, 31 Mart seçimlerinde oyunu CHP adayı Özgür Kılıç’a verdiğini öne sürdü.

20 Ağustos 2019 Salı 01:21
Aşgın, dış kulvardan atağa kalktı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz Cumartesi günü, ‘Millet Kafe’de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Aşgın, göreve geldiğinden bu güne kadar 135 gün içerisinde hayata geçirdiği projeleri ve bundan sonra yapacaklarını tek tek anlattı.

Yanında kurmaylarıyla birlikte 3 saati aşkın bir süre hiç ara vermeden 135 gününü tensikatlarını da vererek, basın mensupları aracılığı ile kamuoyuna duyurdu.

Evet, yanında kurmayları da vardı, eksik olmasına rağmen kurmaylarına da yanı başındaydı. Eksik diyorum, çünkü kendi ile göreve başlayan başkan yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü ve yeni başkan yardımcısı Zübeyir Tuncel de toplantıda hazır bulundular.

Ancak, önceki dönemin başkan yardımcılarından, halen faal olarak başkan yardımcılığı görevini yürüten ve kendilerine müdürlükler bağlı olan Alper Zahir ve Turhan Candan’ın basın toplantısında olmamaları dikkat çekti.

Bu ne demek?

Şu demektir; Ruhen bulunan ayrışmanın artık gözle görülür hale gelmesidir, ortaya çıkan bu görüntü. Belli ki, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın, Alper Zahir ve Turhan Candan ile çalışmak istemediğinin gün yüzüne çıkmasıdır, ‘Millet Kafe’de yapılan toplantı.

Aşgın’ın yaptığı basın toplantısı, aynı zamanda yakın bir zamanda, belediye üst kademesinde olacakların da habercisi durumundadır.

Bekleyip, ne zaman ne olacak hep birlikte göreceğiz.

Diğer bir konu ise, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın bugüne kadar Y. Çorumspor cephesinin kendisiyle ilgili sürekli açıklamalar yapması, çeşitli iddialarda bulunması ve bu iddialara cevap vermeme orucunu bozmasıdır.

Benim için en ilginç olanı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın Çorumspor eski kulüp başkanı Fatih Özcan’la olan bir diyaloğunu anlatması oldu.

Aşgın’ın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden önce Fatih Özcan ile girdiği diyalogda, Aşgın’ın iddiasına göre, Özcan’ın kendisine yerel seçimlerde oyunu CHP adayı Özgür Kılıç’a vereceğini söylemiş olması.

Y.Çorumspor başkanı iken, hemen her basın toplantısı öncesi veya ortasında hiç fark etmeden, Fatih Özcan’ın vurgulu cümlelerle kendisini MHP’li olarak tanıtmasına, hatta babası Mevlüt Özcan’ın bir dönem Mecitözü MHP İlçe başkanlığı yapmış olmasını üzerine basa basa hatırlatmasına rağmen, Aşgın’a oyunu CHP adayı Özgür Kılıç’a vereceğini söylemiş olması, toplantının eksantrik bölümlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın yaptığı basın toplantısının etkileri uzun bir süre konuşulacak gibi görünüyor.

Atalarımız ne demiş; “Soğuk suyu içince bir 72 saat oturmak lazım, midedeki etkilerini görmek lazım.” Başkan Aşgın’ın yaptığı toplantının etkilerini de, en az o 72 saatten sonra görmek lazım.

Minare kılıfa sığmıyor, çok alametler belirdi.

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