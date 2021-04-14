Aşgın, Dikiciler Arastası’nda çalışmaları yerinde inceledi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Dikiciler Arastası’nda başlatılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar ve yapılacak işlemler hakkında bilgi aldı.

Dikiciler Arastası’nda başlatılan restorasyon çalışmasını teknik heyetle birlikte inceleyen Başkan Aşgın, yapılan işler hakkında yüklenici firma yetkilileri ve Etüd ve Proje Müdürü Said Toraman’dan bilgi aldı.



300 günlük çalışma süresi sonucunda Dikiciler Arastası’nın restore edilerek yeniden şehrin kültür ve turizmine kazandırılacağını söyleyen Etüd ve Proje Müdürü Said Toraman, “Restorasyon süreci 19 Şubat’ta yüklenici firmaya yer teslimi yapılmasıyla başladı. Hava koşullarının düzelmesiyle birlikte de çalışmalara başlandı. Burada 29 adet dükkân bulunmakta. Dükkânların hepsi aslına uygun bir şekilde restore edilecek. Bu yılın sonuna kadar Dikiciler Arastası restorasyonu bitmiş şekilde teslim alacağız. İş kapsamında Saat Kulesine cephe olan 3 adada da dükkanların cephe sağlıklaştırılması yapılacak. Çatıları yenilenerek tek tip tabela yapılacak” dedi.

(Haber Merkezi)

