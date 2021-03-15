Aşgın: “Desteğimiz sürecek”

Hububat tarımını korumak ve süne ile mücadele kapsamında İl Özel İdaresi, Çorum Belediyesi, Çorum Ticaret Borsası, Çorum Ziraat Odası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği finansmanı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda iki yıldır sürdürülen proje uyarınca 7 bin fidan dağıtımına katılan Belediye Başkanı Aşgın, gelecek yıl desteği artırma sözü verdi.

Başkan Aşgın, Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesindeki törende yaptığı konuşmada tüm muhtarlardan köylerine selam götürmelerini de isteyerek şu görüşlere yer verdi; “

Biz üzerinde yürüdüğümüz toprakları sadece hububat ekiminin yapıldığı, hayvancılık yapılan yerler olarak görmüyoruz. Toprak bizim için vatan parçasıdır, kutsaldır. Köylerimize yaptığımız her bir katkıyı o şuurla bilinçle yapıyoruz. Madem burası vatan toprağı bizim orayı abat etmemiz gerekir. Bize gelen taleplere böyle yaklaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl köylerimize fidan desteği istendiğinde bu desteği verdiysek, bu yıl da yüzde 25 fazlasını verdiysek, gelecek yıl daha fazlasını da vermeyi taahhüt ediyoruz.

Bizler şehitlerin gazilerin torunları olarak tüm STK'larla, Valiliğimizce Belediyemizce bu toprakları gönülden imar etmeye devam edeceğiz. Bu çalışmaların yapılmasında aracılık yapan Tarım Müdürlüğüne de teşekkür ediyorum. Emeği geçen katkı sunan herkese kalbi şükranlarımızı sunuyorum, Durmak yok yola devam”

(Haber Merkezi)

