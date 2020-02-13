Aşgın'dan "yeni hizmet binası" açıklaması

Aşgın, Hürriyet İlkokulunda düzenlenen Çöplü Mahallesi sakinleriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada, Akşemseddin Caddesi'ndeki yeni hizmet binasıyla ilgili maddi sorunun olmadığını, duraklamanın yüklenici firmadan kaynaklandığını bildirdi.

İnşaatın tamamlanması için İller Bankası'ndan 15 milyon lira ödenek geldiğini dile getiren Aşgın, "Yeni hizmet binamız için hiçbir mali sorunumuz yok. Müteahhit firma konkordato ilan ettiği için sıkıntılı durumda. 28 Şubat’ta kadar müteahhide verilen süre doluyor. 28 Şubat’a kadar yapamazsa önümüzdeki süreçte ihaleyi feshedip yeniden ihaleye çıkmamız gerekiyor." dedi.