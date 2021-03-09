Aşgın'dan yangınzede esnafa “geçmiş olsun” ziyareti
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ayakkabıcılar Arastası'nda faaliyet gösteren Kebapçızade Lokantası sahiplerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Güncel 09.03.2021, 19:01
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Başkan Aşgın, “Çöplü Arastası'nda bir işyerinde çıkan yangın nedeniyle zarar gören esnafımıza geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Kısa sürede ve yerinde müdahale ederek yangını daha fazla büyümeden söndüren belediyemiz itfaiye teşkilatını da kutluyorum. Allah beterinden korusun” dedi.
(Haber Merkezi)
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