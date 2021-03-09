Aşgın'dan yangınzede esnafa “geçmiş olsun” ziyareti

Başkan Aşgın, “Çöplü Arastası'nda bir işyerinde çıkan yangın nedeniyle zarar gören esnafımıza geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Kısa sürede ve yerinde müdahale ederek yangını daha fazla büyümeden söndüren belediyemiz itfaiye teşkilatını da kutluyorum. Allah beterinden korusun” dedi.

(Haber Merkezi)