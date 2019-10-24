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Aşgın'dan Gülser'e iade-i ziyaret

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Çorum'a yeni atanan İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'e iade-i ziyarette bulundu.

Aşgın'dan Gülser'e iade-i ziyaret

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Çorum'a yeni atanan İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'e iade-i ziyarette bulundu.

24 Ekim 2019 Perşembe 20:02
Aşgın'dan Gülser'e iade-i ziyaret

Geçtiğimiz ay Emniyet Müdürleri atama kararnamesi ile Kırşehir Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) Müdürü iken Çorum'a atanan yeni İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'e iade-i ziyarette konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şehrimize hoş geldiniz. Tüm kurumlarımızla birlikte şehrimizi daha güzel noktalara getirmek için çalışıyoruz. Şehrimizin güvenliği ve huzuru için gece gündüz çalışan polis teşkilatımızın daima yanındayız. İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Gülser'e yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ise, Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın'a ziyaretleri için teşekkür etti.

Ziyarette Başkan Aşgın'a, Belediye Meclis Üyesi Muhammet Fatih Temur ve Ubeydullah Ahıskalı da eşlik etti. (Haber Merkezi) erini dile getirdi. Oğuz Hantal, Oğuzlar cevizinin kıvamı, besin değeri ve dil yakmayan tadıyla ün kazandığını ve son hasat döneminin verimli geçtiğini de söyledi. (Aliye ÖNCEL)

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