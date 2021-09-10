Aşgın'dan geçmiş olsun ziyareti
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Ahmet K.’yı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Güncel 10.09.2021, 18:56
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Aşgın, “Görevi esnasında trafik kazası geçirerek yaralanan polis memurumuzu tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Gece gündüz demeden güvenliğimiz için görev yapan tüm Emniyet Teşkilatına şükranlarımı sunuyorum” dedi. (Haber Merkezi)
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