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Aşgın: “Daha yeşil bir Çorum için çalışıyoruz”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’a yeni ve modern parklar yapmaya, her türden ağaç ve rengarenk çiçekler dikmeye devam edeceklerini söyledi.

Güncel 24.12.2020, 21:10
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Aşgın: “Daha yeşil bir Çorum için çalışıyoruz”

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde 2021 yılında yapılacak olan çalışmalarla ilgili bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Zübeyir Tuncel, Alper Zahir ve Turhan Candan ile Belediye birim amirlerinin katıldığı toplantıyla ilgili konuşan Başkan Aşgın, “Çorum’umuza yeni ve modern parklar yapmaya, her türden ağaç ve rengârenk çiçekler dikmeye devam edeceğiz” diyerek, daha yeşil bir Çorum için aşkla çalıştıklarını söyledi.

(Haber Merkezi)

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