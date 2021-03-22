Aşgın da koronavirüse yakalandı

Belediye Başkan Yardımcıları Zübeyir Tuncel, İsmail Yağbat ve Murat Erdem ile Makine İkmal Müdürü Miktat Yıldırım’ın koronavirüse yakalanmasının ardından Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek test yaptırdı. Aşgın’ın yapılan testi pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aşgın, “Yaptırmış olduğum COVİD 19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum çok şükür iyi. Doktorlarımızın tavsiyesi üzerine tedavimiz evde devam edecek. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese can-ı gönülden teşekkür ediyor, dualarını bekliyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Yaptırmış olduğum COVİD 19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum çok şükür iyi. Doktorlarımızın tavsiyesi üzerine tedavimiz evde devam edecek.



Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese can-ı gönülden teşekkür ediyor, dualarınızı bekliyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. — Dr. Halil İbrahim AŞGIN (@HibrahimASGIN) March 22, 2021

(Haber Merkezi)