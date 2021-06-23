Aşgın da Erdoğan’a çalışmalarını anlattı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili belediye başkanları ile dün bir araya geldi. Toplantıya Çorum Belediyesi Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AK Partili belediye başkanlarıyla toplantı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarına, “Özellikle imar düzenlemelerinde asla şaibeye yer vermeyecek şekilde adil ve açık bir çalışma ortaya koymanız gerekiyor. Aynı şekilde ihaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin, hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın” dedi.

2023 seçimlerini hatırlatarak AK Parti’nin mahalli idareler karnesiyle milletin teveccühünü kazandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “19 yıl önce iktidar kapısını açan, 19 yıl boyunca iktidarda tutan da yerel yönetimlerdeki üstün gayretlerimiz, hizmetlerimiz, başarılarımızdır. Son 19 yılda hayata geçirdiğimiz reformlarla mahalli idarelerin gücünü ve hizmet kabiliyetini daha da artırdık. Vatandaşlarımızın hayatına dokunan hizmetlerin önemli bir kısmını halen belediyelerimiz yürütüyor. Bu bakımdan her birinizin işlerini yürütürken büyük bir mekanizmanın en kritik parçası olduğunuzu unutmadan çalışması son derece önemlidir” diye konuştu.

AK Parti’nin son 19 yılda insanların beklenti çıtasını da yükselttiğini, Belediye başkanlarından vatandaşlara hizmet ederken güler yüzü, saygıyı, samimiyeti, tevazuyu asla elden bırakmamalarını ayrıca 2019 seçimlerinde millete açıklanan manifestodaki 11 prensibe sıkı sıkıya sahip çıkmalarını da isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AK Partili belediye başkanı her zaman ulaşılabilir olmalı, vatandaşın içinde olmalı, sokaktan, çarşıdan, pazardan ayağını asla kesmemelidir” dedi.

AŞGIN DA KATILDI

Toplantıya katılan ve bir süre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Çorum Belediyesi Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum'da yapılan çalışmalar hakkında Erdoğan'a bilgiler verdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çorum Belediyesi Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Belediyeciliğin duayeni, Milletin Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la Belediye Başkanları İstişare Toplantısında bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığımız çalışmalarımızı arz ettik, Çorumlu hemşehrilerimizin selamlarını ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güçle aşkla çalışmaya, şehrimize en güzel hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Aşkla Çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı öncesinde de AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki yönetiminde yapılan Belediye Başkanları İstişare Toplantısı’na da katıldı.

(Haber Merkezi)

