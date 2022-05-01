Aşgın; “Çorum’a en fazla yatırımı Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptı”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu makamında ağırladı. Ziyarete, Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu; AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, teşkilat üyeleri ile önceki dönem Milletvekilleri Salim Uslu ve Murat Yıldırım da katıldı.

Aşgın, ilimizde yapımı tamamlanan ve çalışmaları devam eden spor tesisleri ile spor alanında yapılan çalışmalarla ilgili Bakan Kasapoğlu’nu bilgilendirdi. “Çorum’a en fazla yatırım yapan bakanlığımız Gençlik ve Spor Bakanlığı oldu.” diyen Belediye Başkanı Aşgın, spor yatırımları konusunda Çorum Belediyesi’ne her zaman destek olan Kasapoğlu’na teşekkür etti. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak bakanlığınız döneminde çok güzel yatırımlar aldık, bunların önemli bir kısmını tamamladık ve süreç içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu da çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Dr. Aşgın’a teşekkür etti. Çorum’da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Her zamanki gibi özel ev sahipliği için Çorum’a teşekkür ederim. Çorum bizim için özel bir il. Çorum’da semt sahalarına kadar pek çok alanda çalışmalarımızı tamamladık. İhtiyaç halinde yenilerini yapmaya devam edeceğiz. Cumhur ittifakı olarak 2023’teki süreci en zirve noktada taçlandırmaya odaklandık.” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)