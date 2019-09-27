Aşgın, Çorum’a davet etti

Meclis Başkanı Şentop’a Çorumluların selamını ileten Aşgın, “Meclis Başkanımızı Dünya'nın Merkezi Çorum'a davet ettik” diyerek, kendilerine gösterdiği yakın ilgiden dolayı Şentop’a teşekkür etti.

Sonrasında AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'u da makamında ziyaret eden Aşgın, bir sonraki durağı İçişleri Bakanlığı oldu.

Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı Av. Fatih Maden’in de hazır bulunduğu ziyarette İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ahmet Avşar ve İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Gökhan Zengin ile görüştü.

(Haber Merkezi)