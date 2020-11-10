Aşgın: “Çorum Sanayi Sitesi’ni örnek bir site haline getireceğiz”

Aşağı Sanayi’nin Çorum Sanayi Sitesi’ne taşınması noktasında kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi, tahliye işlemlerinin gerçekleştiği dükkanlarda yıkım işlemlerine devam ediyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Aşağı Sanayi’nin sanayi olma vasfını kaybettiğini, şehrin girişinde harabe bir görüntüye sebep olduğunu söyledi.

Başkan Aşgın, “Vasfını yitiren eski Aşağı Sanayi Sitesi olarak bilinen yer, şehrin girişi olması açısından önemli bir yer. Hemen arkasında Millet Bahçesi ve seçim dönemi taahhütlerimizden biri olan yapımına devam ettiğimiz Çoruminia bulunuyor. Buranın şehrin vizyonunu yansıtacak ve arka tarafında kalan Çoruminia ve Millet Bahçesi ile bütünleşecek bir yer olması gerek diye düşünüyoruz. Bu bölgeyi Çorum’a yakışan, şehrimize gelen misafirleri karşılayabilecek kadar güzel bir görünüme kavuşturacağız” diye konuştu.

Aşağı Sanayi Sitesi’nin taşınması ile birlikte Çorum Sanayi Sitesi’nin de örnek bir sanayi haline geleceğini ifade eden Başkan Aşgın, bu anlamda Belediye olarak sanayi esnafıyla el ele çalışmalara devam ettiklerini, burasının gelişimi için üç yeni yol yapıldığını, ayrıca Sanayi İtfaiye Müfrezesi kurduklarını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)