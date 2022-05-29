Aşgın, Çorum Kalesi için Diyarbakır Sur’u inceledi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bir dizi incelemelerde bulunmak ve Diyarbakır Valiliği, Cihannüma, Dicle Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Sezai Karakoç anısına düzenlenen sempozyuma katılmak üzere gittiği Diyarbakır’da Çorum Kalesi restorasyonu ve etrafında yapılacak kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili örneklik teşkil etmesi düşüncesiyle Diyarbakır Suriçi restorasyon ve kentsel dönüşümünü yerinde gördü.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile birlikte Sezai Karakoç anısına düzenlenen sempozyuma katıldıktan sonra Diyarbakır Suriçi’ne giden Başkan Aşgın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda: “Diyarbakır Suriçi restorasyon çalışmaları ve kentsel dönüşümünü yerinde inceleyerek Çorum Kalesi'nde yapacağımız restorasyon ve kentsel dönüşüm çalışmaları için ön bilgi topladık. Şehrimizin tarihi kimliğine sahip çıkıyor Çorum Kale'mizi turizme kazandırmak için çalışıyoruz” görüşüne yer verdi.



(Volkan SINAYUÇ)

