Aşgın: “ÇOKİŞ, 306 kişiyi iş sahibi yaptı”

Kurulduğu günden itibaren faaliyetlerine aralıksız devam eden ÇOKİŞ (Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi), Çorum’da bugüne kadar 306 kişinin iş bulmasında köprü görevi gördü.

ÇOKİŞ’TE İŞ VAR

Seçim öncesi vaatleri arasında da şehirde istihdamı artırmaya yönelik projelerin çok önemli bir yere sahip olduğuna değinen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ÇOKİŞ'in faaliyete geçtikten kısa süre sonra istihdama büyük katkılar vermeye başladığını ve işveren ile iş arayanın buluşma noktası haline geldiğini belirtti.

Şehirde personel arayan ancak bulmakta zorlanan firmaların çokluğuna da değinen Belediye Başkanı Aşgın, “ÇOKİŞ ile bugüne dek 306 hemşehrimizin iş bulmasında köprü görevi gördük. ÇOKİŞ (Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi) bünyesinde çalışan mesai arkadaşlarımız, bugüne kadar 95 firmaya ziyaret gerçekleştirdi. Firmaların ihtiyacı olan kalifiye personeli bulma noktasında çok önemli bir görevi yerine getiriyoruz. Şu ana dek mimar, mühendis, tekniker, operatör gibi teknik mesleklerde de istihdama aracılık ettik. ÇOKİŞ sitemizde bugüne dek toplam 170 iş ilanı yayınlandı.

Şu an itibariyle 33 aktif iş ilanı sitemizde bulunmakta. Bunlar arasında toplu işe alımlar da mevcut. Son aldığımız verilere göre cokis.corum.bel.tr sayfamızı toplamda 46 bin 798 kişi ziyaret etti. Platforma şu ana dek 101 firma ile 5 bin 495 iş arayan kayıt oldu” dedi.

Başkan Aşgın, iş arayan ve işvereni buluşturmaya devam edeceklerini söyleyerek, gerek firmaların gerekse iş arayanların bu faydalı hizmetten mutlaka yararlanmaları gerektiğini dile getirdi.

(Haber Merkezi)